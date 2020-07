Vabadusest mitut moodi

Vabaduse mõiste on nii lai, et sellel polegi nagu õiget tähendust. Nii on juhtunud ka tekstiilikunstnike aastanäitusega. Korraldajad soovisid, et iga autor seletaks lahti, mida ta vabaduse all mõtleb ja need mõtted ongi seinast seina. Igasugune tõeline loomeprotsess on tegelikult vaba. Sõnakunsti valdamine aga ei ole tavaliselt (tekstiili)kunstnikule omane, mistõttu on sellega kohati probleeme. Arvan, et valik tehti siiski eelkõige teoste kunstilise taseme järgi.

Madis Liplapi kujundus on andnud näitusele selgroo, dünaamika ja harmoonia. FOTO: Toomas Huik

Nii tulebki eelkõige kiita Madis Liplappi, kelle kujundus on andnud näitusele selgroo, dünaamika ja harmoonia. Galerii on jagatud stendide abil kolmeks, kus igal alajaotusel on oma koloriit. Esimeses domineerib sinimustvalge värvigamma ja mõtted liiguvad tahtmatult Eesti vabariigi 100. aastapäevale. Küllap on kunstnikudki seda silmas pidanud. Frank Abneri teosest on juba esimesel pilgul näha, et tegu on noore mehega. Talle tähendab vabadus kihutamist, mida sümboliseerivad ägedates poosides rulatajad. Sõna «vabakas« kuulus nõukogude ajal ja ka nüüd peamiselt noorte žargooni, kelle arusaamine vabadusest on alati olnud teistsugune kui võimurite oma.

Vanahärra Peeter Kuutma vaip «Tasakaal» tõlgendab vabadust aga teisiti, öeldes: «Tasakaal on minu vaba valik läbi elu». Nagu eelneva kuuekümne viie aasta jooksul, näeme ka selles gobeläänis hästikomponeeritud geomeetrilisi kujundeid. Juhtumisi on mõni kujund täpselt rulatajate värvi.

Tegelikult valitseb selles ruumiosas Kadi Pajupuu ja Marilyn Piirsalu installatsioon, mis koosneb laest langevast «Seitsmest kosest». Ka nende õõneskangaste koloriit on lähedane eesti rahvusvärvidele. Kas autorid on mõelnud vabaduse all ennastunustavat vabalangemist, mitte kihutamist? Aga ka Eesti loodusest võib mõelda kui külluslikust kosest. Sigrid Huik on kahel kangal «Vali oma tee I-II» kujutanud kahte teed, üks linnas ja teine looduses. Meie elutee olevat just nii sile, kui me seda ise endale ette kujutame.

Punase ja valge värvigammaga stendivahele annab ilme Aet Ollisaare «Kohtumised». FOTO: Toomas Huik

Järgmise stendivahe põhivärvid on must ja rohelisega segatud sinine. Ruumi keskpunktiks on Anneli Kurmi maast laeni ulatuv mustjas «Vakatus». Musta värvi paremaks esiletoomiseks on oskuslikult kasutatud säravvalget. Üks lause segasevõitu saatetekstist ütleb: «Mõte, see on vakatus, mis sünnib tulva ja lakkamise, müra ja vaikuse, musta ja valge piiril».

Erika Pedaku maavillane, peaaegu süsimust vaip mustade ja kollaste rotisabadega «Rotid lahkuvad...» on emotsionaalne ja ilus. Aga ei saa aru, mida on mõeldud uppuva laeva all?

Mari-Triin Kirsi «Vabaduse kudumine» on lihtne, isegi kasin, kui kasutada autori sõnapruuki.

Naudin huumorit. Maasike Maasik on kudunud jutustava piltvaiba «Lõimunud», kus on kujutatud meest sinimustvalges metsas mõtlemas, kas ta on ikka õiges kohas.