Jaan Manitski näitab oma uhket kunstikogu

Püsinäituse ülespanekut koordineerinud Nordic Baltic Art Center NOBA juhi Andra Orni sõnul on väljapanek läbilõige Jaan Manitsiki eriilmelisest kogust. «Uus väljapanek toob ühele pinnale kokku rohkesti imetlusväärset Eesti kunsti – kohtuvad oksjonite tipud nagu Köler ja kaasaegse tänavakunsti lemmikud nagu Edward von Lõngus, mille kõrval väärivad avastamist vähemtuntud autorite teosed.»

Ta lisas, et Manitski kollektsiooniga tööd alustades joonistusid välja mitmed eri märksõnad ning nende alusel on tööd ka muuseumisse välja pandud. «Lisaks klassikalistele teemadele nagu portree ja loodus, on näitusel töid ka teemadel nagu müüt ja fantaasiamaastikud,» selgitas Orn.