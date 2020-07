Algab Corelli Musicu heategev kontserdisari Eesti Mõisad

Muudetud kavas osalevad vaid keelpillid ja klavessiin, jättes publiku tervise huvides kõrvale lauljad ja puhkpillimängijad. Kuna saalis saab olla kasutusel vaid 50% kohtadest, pakub Corelli võimaluse ise valida endale sobiv piletihind kas 17, 22, 50 või 100 eurot. Publikul palutakse järgida nõutavaid ohutusnõudeid ning tulla kohale piisava ajavaruga, et vältida trügimisi saali sisenemisel ja väljumisel.

21 aastat on «Eesti mõisad» toetanud rahaliselt endast nõrgemaid ja teisi abivajajaid. Sel kevadel on muusikud ise saanud väga valusalt pihta ja sattunud keerulisse olukorda, kui märtsist juunini on ära jäänud kõik kontserdid ja esinemised. Seetõttu palume seekord toetada Corelli mõisamuusikuid, lähem info http://corelli.ee/index.php?id=10548