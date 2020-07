Veljo Tormise 90. sünniaastapäevaks etendub müsteerium «Lindude äratamine»

«Kas eestlased on soomeugrilased? Selle küsimuse tõid eesti kultuuri 1970ndatel Veljo Tormis, Kaljo Põllu ja Lennart Meri. Ja nad andsid ka vastuse. 2020. aastal küsime meie, mis see soome-ugri üldse on? Kas meil on võimalus ka täna uskuda, et oleme soomeugrilased? Kas meil on võimalus ja õigus sellest kultuurist osa saada?» sõnab lavastaja Anne Türnpu.