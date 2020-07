Kogo galeriist saab ajutiselt Anastasia Lemberg-Lvova avalik stuudio

Näituseprojekt on seotud 2019. aastal Armeenias Jerevanis toimunud Euroopa Noorteparlamendi rahvusvahelise sessiooniga, kus Anastasia osales: «Sündmuse loovjuhina küsin osalejatelt, mis on nende soovid ja unistused seoses Euroopaga. Sain üle 100 vastuse, millest 53 saate lugeda kaardipakist siin stuudios. Nüüd aga maalin portreed seitsmest noorest inimesest, kelle mõtted mind kõige enam kõnetasid.»

Anastasia Lemberg-Lvova projektid ühendavad endas vaimustust õlimaali esteetikast ning vajadust tuua esile indiviid. Ta kasutab sotsiaaldisaini, erksaid värve ning osalusmeetmeid, et kaasata avalikkust mõtlema üksikisiku potentsiaali ja väärtuse üle. Moskvast pärit Lemberg-Lvova on elanud ja töötanud mitmes Euroopa riigis. Tal on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli kunstide keskusest ning ta on täiendanud ennast Belgias, Hollandis ja Venemaal. Näituse kõrval on ta seotud ka Viini moodsa diplomaatia (Modern Diplomacy) konverentsiga, mis leidis aset 1. juulil Viini Diplomaatia Akadeemias, kus ta rääkis lähemalt oma praktikast.