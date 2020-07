Mööda maailma reisima harjunuile on see suvi tavatu. Koroonaviirus on kõvasti kitsendanud väljavaateid turvaliselt üle piiride hüpata, uusi paiku avastada ning kultuure endasse ammutada. Hõlpu pakub sel puhul «Reis Kreekasse» – võimalus ekraani vahendusel Odüsseuse radadel rännata, tipp­restoranides mõnuleda ja päikeselisi merevaateid nautida.