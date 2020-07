Taevas on tumehall ja pärastlõuna on tavapärasest hämaram, raske vihm ladiseb taevast alla; Raadi mõisaparki sisse jalutades kajab kaugusest lugu, mille ainsad eristatavad sõnad on «S*tamaja, s*tamaja, s*tamaja». Punk & Rock festival 2020 on alanud.