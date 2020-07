Lõõtsavägilased avaldsid kaitseväkke mineku puhul kaveri AC/DC loost

«Just täna sellel hetkel, kui Teie seda lugu kuulete oleme meie astunud juba üle väeosa pääsla ja asume Eesti Kaitseväkke ajateenistusse. Meie uus singel «Terve öö» räägib sellest, mida üks poiss võib tunda ja millistest teemadest võib mõneks ajaks suu puhtaks pühkida, kui asub ajateenistusse. Ühtlasi on see meie ansambli repertuaari kõige rokilikum lugu. Laulu originaal muusika on kirjutanud legendaarne rokkansambel AC/DC, eestikeelsed laulusõnad on teinud Valga linnaliini bussijuht Martin Kasepuu. Loodan, et aeg mil oleme kaitseväes tuleb meile kindlasti ka edaspidi bändi elus kasuks ning kohtume juba järgmine aasta kontserte andes,» sõnas Lõõtsavägilaste solist Andres Eelmaa.