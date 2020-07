Ansambel Tiik esitleb Sveta Baaris oma esikalbumit

Tiiki muusikas peituvad suured tunded ja tugevad meeleolud. Sirge seljaga elujaatav lõbus psühhomehanism on ääristatud imepeene morbiid-romantilise pintslipuudutusega.

«Tore on jätkata 75 Limited üritustesarjaga ning tuua esile värskeid Eesti artiste uue loominguga. See kord esitleb oma uut albumit Tiik, kes on olnud ammu meie lemmik,» kommenteerib Sveta Baari eestvedaja Madleen Teetsov-Faulkner.