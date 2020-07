Linnafestivali GROM MMXX programmi lisandusid Ocean Districts, Zahir, Jasperino ja Ratkiller

«GROM korraldusmeeskonna teistes tegevustes on alati eraldi fookus just nimelt kohalikel tegijatel. Nii ei saa me ka jätta selle festivali raames toetamata kohalikku skene ning esitleda siinseid põnevaid artiste, isegi kui raskuskese on rahvusvaheline. Täna välja kuulutatud nelik täiendab festivali žanriülesust ning teeb helipildi veelgi laiemaks ning mitmekesisemaks,» räägib festivali peakorraldaja Roman Demchenko.

Post-rock bänd Ocean Districts lõi debüütalbumiga «Expeditions» heli, mis supleb elegantses ilus, kuid pakub samas ka jõulisi ning hoogsaid rusikalööke. Järgnenud EP «Doomtowns» laiendas tuttavat atmosfäärset helipilti ning uurib hoolikat tasakaalu õrnade meloodiliste käikude ja räbaldunud riffide vahel, pakkudes ka mõtteainet minevikus aset leidnud sündmustele, millel on kestev mõju tänaseni.

GROM MMXX festivali esinemine on bändi jaoks selle aasta ainuke eksklusiivne kontsert, sest enamus aega on veedetud prooviruumi seinte vahel kirjutades uut täispikka plaati, mis ilmub väga tõenäoliselt 2021 aasta alguses. Kontserdil tuleb esitusele vähemalt kaks uut lugu järgmise plaadi pealt ning rohkem esinemisi bändil enne plaadi ilmumist plaanis pole.

Enda ideed rock'n'roll’ist esitab Zahir, mis aastal 1993 alustas roki ja müraga eksperimenteerimist Tallinna Kunstiülikooli pööningu lasketiirus. Zahir on eelkõige live bänd, kriitikute hinnangul vilisev, roomav, ründav, raevukas rokk. Jasperino on psühhedeelse ja eksperimentaalse oluheli produtsent, keda inspireerivad interneti ja tehnoloogia tuumad ning kelle looming peegeldab korraga nii sumedaid meeleoluvinjette kui ka sürreaalseid helidisaine.

Ratkilleri alias on Eesti eksperimentaalmuusiku Mihkel Kleisi tuntuim projekt. Tema muusika kõlab korraga nii spontaanselt kui ka läbimõeldult – see mõjub nagu arvutisüsteem, mis on hakanud improviseerima enese programmeeritud sisuga.

Varem kinnitatud artistidena on programmis ajastu üks olulisemaid bände – terav, nutikas, energiline ja naljakas UK duo Sleaford Mods; legendi staatuse saavutanud Manchesteri produtsent Andy Stott; kaalukate ja painavate riffide meistrid Monolord Rootsist, põrandaaluses elektroonilises skenes juba 90ndatest saati laianud Belgia produtsent Cabaret Nocturne; põhjanaabrite kuulsaim trammijuht ja soolo-artist Jaakko Eino Kalevi; Hollandi avant-garde helilooja ja lautomängija Jozef Van Wissem; esmakordselt Eestisse jõudev uue põlvkonna black metalit esindav This Gift Is A Curse Rootsist ning kodumaine Eesti Muusikaauhinnad 2020 galal parima metalalbumi tiitliga pärjatud Kannabinõid.