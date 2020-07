Tartu Kunstimuuseumis avatav näitus on Jevgeni Zolotko ja Eero Epneri dialoog

Näitus «Vaikiv» on Jevgeni Zolotko ja Eero Epneri dialoog, mille aineseks on kultuuriloos tahaplaanile tõrjutud, kuid poeesias seda olulisemal kohal seisev vaikimine.

Vaikimine nii nagu ka näiteks mitte millegi tegemine ja igavlemine on kultuuri seisukohalt justkui mõttetud. Vestlust ei toimu ja seega ei looda ka midagi uut. Ent samas oleme me kõik kuulnud tähenduslikust vaikimisest – vaikimine kuld, rääkimine hõbe, vaga vesi, sügav põhi. Käesolevale näitusele on pealkirja andnud vaikiv ajastu, mis iseloomustab eesti poliitilist olukorda aga paratamatult ka kultuurielu 1934. aastast kuni Teise maailmasõjani. Kuigi vaikiva ajastu piirangud kujutavat kunsti otseselt ei puutunud, tähendavad kolmekümnendad siiski avangardi sõjakuse taandumist, ekspressiivsete meistrite muutumist realistideks ning suubumist impressionistlikku pehmusesse.

Zolotko ja Epneri käes saab kolmekümnendaid iseloomustav väikekodanlik vaoshoitus aga psühholoogiliseks või suisa eksistentsiaalseks paineks. Nii tunneb Zolotko filmi peategelane end maailmas nagu esimene inimene, kellel ei ole ega saagi olla küsimist: mis see tähendab, või miks üks või teine asi on nii või teisiti, sest kõigepealt peab ta arusaama mis need esemed üldse on, mis maailma moodustavad. Sarnaselt võib ka vaikiva ajastu kunsti mõtestada kui pärani silmi maailma vahtimist.