Rakveres avatakse uuenenud Vallimägi suurejoonelise avapeoga

Neljateistkümne kuuga rajati Rakvere Vallimäe nõlvade vahele unikaalne, ligi seitsmel hektaril laiuv vabaõhukompleks, mis sisaldab endas 4200 istekohaga pealava ala ning 800 istekohaga foorumlava. Pealava alale on vajadusel võimalik lisada barterisse kuni 1500 istekohta.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere linna jaoks oluline arendusprojekt loonud tänapäevased võimalused suursündmuste korraldamiseks. «Vallimäe vabaõhukeskus on kindlasti ja vaieldamatult vägev ning võimas kontserdipaik, unikaalne oma hea asukoha, ligipääsetavuse ning uudsusega,» lausus linnapea.

Vabaõhukeskuses on võimalik läbi viia ka spordiüritusi. «Ürituste välisel ajal loovad uued kõnnialad ja vaateplatvormid mõnusa jalutuskäiguna kindlasti pikaks ajaks avastamisrõõmu. See on kaunis koht, kus ka perepiknikku pidada, mõnusaid vaateid nautida ja tervisekõndi teha,» märkis linnapea.