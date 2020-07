Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mari Sarv: «Regilaulu ajaloolised kihistused»

Regilaulu tunneme sellisena, nagu see on meieni jõudnud peamiselt läbi 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kirjapanekute. Ühest küljest kajastavad need laulud tolle aja laulikute mõtteid ja tundeid ning rahvaluule kirjapanejate valikuid ja eelistusi, milliseid laule pidada sedavõrd tähtsaks ja väärtuslikuks, et need jäädvustada meie rahvaluule varasalve. Teisest küljest on need laulud aga talletanud endasse paljude inimpõlvede uskumusi ja kogemusi ning kandnud neid poeetilise vormi ja regilaulukeele toel läbi aegade.