Galerii. Tallinnas avati Kris Lemsalu ja Kyp Malone'i näitus

Kolmes näitusesaalis saab näha uusi ja varem eksponeerimata teoseid ning tänavu Berliini mainekas kunstikeskuses KW Institute for Contemporary Art näidatud suuremahulist installatsiooni. Arhetüüpsete Aadama ja Eeva rolli astunud kunstnikud on ette võtnud uue maailma loomismüüdi, kus leiavad kesksete tegelastena koha luik, jänes ja jaaguar.

Veebruaris avasid kunstnikud oma esimese institutsionaalse näituse Saksamaal «Love Song Sing Along» KW Institute for Contemporary Artis, mis märtsi alguses puhkenud pandeemia tõttu oli avatud kõigest kaks nädalat. Nagu ka pealkiri ütleb, on «Love Song Sing Along (Once Again With Feeling!)» Berliini näituse uus tulemine, olles ühtlasi ka Kai kunstikeskuse esimene kriisijärgne näitus.