Maalilises ürgorus on avatud meditatiivne luulerada

Edaspidi saab näitust külastada iseseisvalt iga päev päikesetõusust loojanguni. Näitus algab Kivistiku talukoha värava juurest ja jätkub rajal tähistatud viitade suunas. Raja lõpus asub allikas, kus rännakult tulija saab soovi korral janu kustutada. Raja läbimine võtab kuni 60 minutit ning parim aeg selle läbimiseks on loojuva päikese aegu, kui metsaalune on eriti muinasjutuline. Eksimise vältimiseks on siiski oluline läbida matkarada enne pimeduse saabumist.

Kavilda ürgorg on ümbruskonna ja kogu Tartumaa üks ilusamaid looduslikke objekte. Ürgorg saab alguse Elva lähistelt, on ligikaudu 19 km pikk, pool kilomeetrit lai ja kuni 35 meetrit sügav ning suubub Emajõe madalikule. Oru põhjas voolab Kavilda jõgi, mille kallastel on soostunud lamm ja millele on rajatud paisjärved. Kohati esineb aluspõhjalise liivakivi paljandeid ja allikaid. Tuntuim on vana Tartu-Viljandi maantee serval asuv Kavilda ohvriallikas (puhkuseestis.ee).

Kavilda ürgoru serval on inimesed elanud aastatuhandeid. Kivistiku talukohast mõnesaja meetri kaugusel asub Alt-Laari linnamägi, mis on olnud asustatud juba 1. sajandist. Veel veidi edasi asub Erumäe linnamägi. Kivistiku talukoha ostis Minna Tilk 1918. aastal hõberublade eest. Praegu kuulub talukoht Minna lapselapselapsele Kristi Liivale, kes on hävinud hoonete asemele rajamas uut, looduslikest materjalidest ja põhimõtetest lähtuvat elamis- ja kooskäimispaika.