Kas «Tenet'i» esilinastus jääbki ära?

«Tenet» pidi algse plaani kohaselt Ameerikas esilinastuma 17 juulil, kuid see kuupäev lükati kõigepealt edasi 12. augusti peale. Praeguse seisuga on veel ebaselge, millal publik filmi vaatama saab minna, kuid stuudio kavatseb jagada sellekohast vastavat uut informatsiooni «koheselt».

Variety kohaselt rõhutavad Warner Bros. stuudio-sisesed allikad, et «Tenet’i» kinodesse jõudmisega tuleb olla paindlik, mis tähendab, et film ei pruugigi Ameerikas traditsioonilisel viisil kinodesse jõuda. Euroopa kinode olukord on aga teine, mistõttu on võimalik, et eurooplased saavad «Tenet’it» näha enne ameeriklasi.