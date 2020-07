No see teeb ikka vihaseks küll!

Tegu on ju lõpuks kirjanikuga, kes on kirjutanud läbi aegade parima eesti raamatu kättemaksu teemal: «Serafima ja Bogdan». Seekord on ta teinud põike visuaalkunsti – mitmekülgsus on üks geniaalsuse alustalasid.

Moodne magamistoakunst

Otsida kujutavast kunstist kättemaksuteemat on kõva pähkel. Esimesed raskused algavad sellest, et enamikul juhtudel ei tea me pildil kujutatud loo eellugu. Kas tegu on üldse kättemaksuga? Peale selle viljelevad eesti kunstnikud üldse vähe figuraalkompositsiooni, eelistatakse positiivsust, sest rahvas ostab elutoa seinale pildi, mille taustal on hea telekat vaadata ja veini tinistada, ning magamistuppa... ei-ei, ka sinna ei sobi kättemaksu teema! Aga tubli Afanasjev on ikka üht-teist leidnud.

Kala. Küllap läks ta esimesena Võru linnas elava setokese Toomas Kuusingu juurde, kes viljeleb kunsti, millest üks täie aruga inimene aru saa. Kuusingul on komme lapata kunstiraamatuid, süüvida legendidesse ja uskumistesse ning tuntud motiivi väänata ja uperpallitada. Hea kujutlusvõimega Vahur Afanasjev aga leidis Kuusingu kunstis nii küllaga kättemaksu teemat, et pool ekspositsiooni sai täis.

Üks tähendusrikkamaid motiive kultuuriajaloos on kala. Maalis «Me tapsime suure kala» on laua taga kolmteist meest ja laual lebab hiiglaslik kala. Valges rüüs mees hõiskab, teised ei ole kindlad, et nende tegu halbu tagajärgi ei too. Kuusingult on veel kaks pilti kalamotiiviga: «Kala mädaneb peast, härra» ja «Kala hammustab vihakõnelejat jalast».

Ebainimlikud tegelased maalil «Põrgukoerad tantsivad valssi» on tõenäoliselt kõik mõrvarid, kes lõbutsevad pärast tapatööd. Pildis «Härrased kavandavad riigipööret» on muidugi kuriteod toimunud ja kättemaks on tulemas. Maalil «Vanasti oli rohi rohelisem» vaatavad mehed nõutult seina peal olevat erkrohelise muruga kaetud taluõue, kus pekstakse pingil lamavat poissi, ja sellel näitusel on neil kohustus mõelda: «Keda meie peaksime selle muru pärast peksma hakkama!» Kõige vägevam taies oma 113 figuuriga on «Pööbli koht on kraavis». Paras neile!

Näitus «Kättemaks. Mесть. Revenge». FOTO: FOTO: Kiur Kaasik

Rait Präätsa kitšilikes klaasimaalides on raske kättemaksu näha, aga kalamotiiv on olemas. Installatsiooni «Mõtlejad» kõige kõrgemal korrusel on vastamisi kaks nägu, ühel pool vanim elusolend kala ja teisel pool robotiseerunud inimene. Esimene kelgib: «Näe, sina oled robotiseerunud!», ja teine vastab: «Sina oled endiselt surelik!»

Kohutavad kontrastid