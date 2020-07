Kondase Keskuses avatakse Kairo näitus «Maasikamaania ravi»

Tartu tänavakunstnik Kairo on Paul Kondase loomingut, iseäranis «Maasikasööjate» maali seostanud kõigega, mis tema silmis on naivismi juures õige ja hea. 2011. aastal maalis ta «Maasikasööjatest» Tartu Vabaduse silla alla lihtsustatud versiooni, toona veel Sorro nime all. Üheksa aastaga on Kairo sillaalune teos saanud hulga lisandusi; noorpaarid on (maasika)ahvatlusele järele andunud, elanud täiel rinnal, nendega on liitunud palju uusi sõpru ja vaenlasi, õhus on vängeid sõnu ja pehmeid narkootikume.