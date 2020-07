Klubi HALL teeb täna avatud uste päeva!

HALLi maja on 22. juulil huvilistele avatud kell 15–19 ning giidituuridega saab liituda kell 16 ja 17.30. SUVILA ootab külalisi sööma-jooma juba kell 13. Siseruumidesse on sündmuseks loodud audiovisuaalsed installatsioonid, SUVILA alal saab nautida DJ-sette ja live-muusikat.

«HALLi tiimi ühisel jõupingutusel sündinud ürituse kandvaks teemaks on klubikultuuri kunstiline pool ehk muusika, visuaalse kultuuri ja ruumi omavaheline põimumine, mis on HALLi iga peo oluliseks osaks – avatud uste päeval on võimalik kogeda seda sümbioosi pisut teistsuguses kontekstis,» sõnab ürituse kuraator Niina-Anneli Kaarnamo.

Klubi suures saalis asuv installatsioon rõhutab ruumi inspireerivat väärtust, mis pakub loomingulist vabadust ja lubab mõelda, et kõik on võimalik. Visuaalid ja heli on loonud Karl Erik Leik, valgusobjektid Skiso.

HALLi teise korruse saalis ja baaris MESILA on üleval acid-muusika peosarja House of Acid tutvustav installatsioon, mille visuaalide autoriks on Kaspar Kivilo, heli Artur Lääts, abijõududeks Micaela Saraceno ja John Smith. House of Acid on hetkel ainus acid-muusikale keskendunud peosari Eestis, toimudes üle kahe kuu ja tuues iga kord üritusele vähemalt ühe live-esineja koos DJ-dega.

Kell 16 alustab Jaanus Odrase poolt ürituse jaoks kujundatud SUVILA laval voolavaid tumedaid rütme serveeriv Ray Faded; kell 19 annab live’i Erik Alalooga, kelle muusika on tehtud intuitsioonist, irratsionaalsusest, kultuurilise tausta müra ignoreerimisest, reeglite eiramisest, materjalide tugevusõpetusest, deformatsiooni jäljest, reflekside kiirendustest, liigutuste füüsilisest ergonoomikast, eksituste meelevaldsest rakendamisest, katse-eksituse meetodi ülimuslikkusest ning toorest jõust. Õhtu lõpetab Born To Bang, kelle plaadikotti võib variatiivsuse mõttes ära eksida, sest seal leidub nii trip hop’i, metal’it, trance’i, darkwave’i jm. Üritus on tasuta!

HALL on elektroonilise muusika ja kujutava kunsti keskkond, mis tutvustab maailmale Ida-Euroopa alternatiivseid helimaastikke. Suvila on HALLi väiksem vend, mille eesmärgiks on olla võimalikult looduslähedane ja pakkuda urbanistika ja kunsti kohtumispaika, loomingulist ruumi linna südames paikneval väiksel rohealal. Välialal pakutakse külalistele värskendavaid jooke ning kiviahjus käsitsi valmistatud pitsat.