Loomingu raamatukogu kuldsarjas ilmusid Milan Kundera veidrad armastuslood

«Veidrate armastuslugude» lood pärinevad aastatest 1958–1968 ja autor on öelnud, et leidis just neid kirjutades oma õige tooni, «iroonilise kõrvalpilgu maailmale ja omaenese elule», ning temast sai romaanikirjanik. Kundera jutustab mõnuga, kuidas tema tegelased mängivad armastuse mänge ja viskuvad erootilistesse seiklustesse, et saada osa vabaduse huumorist. Ilmumise ajal provokatiivseltki mõjunud lood vaatlevad armastuse ja põlguse, tõe ja vale, olemise ja näivuse keerukaid vahekordi.

Raamatu on tšehhi keelest tõlkinud Küllike Tohver, saatesõna autor on Jiři Opelík. Väljaandaja SA Kultuurileht.

Kundera eesti keelde tõlkimise traditsioon on juba päris pikk ja on omamoodi sümboolne, et esimene eesti keeles ilmunud Kundera raamat oli tema esimene armastuslugude kogumik «Naljakad armastuslood: kolm melanhoolset anekdooti», mis ilmus Lembit Remmelgase tõlkes LR-i sarjas 1965. aastal. Hiljem kirjutas Kundera veel kaks kogumikku armastuslugusid ja kõigi kolme põhjal pani kokku valimiku, mis on aluseks käesolevale tõlkele ja mida on tõlgitud veel väga paljudesse keeltesse.