Sõpruse kinos tuleb Tarantino «Jackie Browni» erilinastus

Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) saab oma eluga hakkama kord nii kord naa, kuid igatahes illegaalset äri ajades. Oma raha hoiab ta Mehhikos ja vajab lennusaatja Jackie Browni (Pam Grier) abi, et see krõbisevad dollarid Ameerikasse smuugeldaks. Ühel päeval jääb Jackie eriagent Ray Nicolette'ile (Michael Keaton) vahele. See loodab tema kaudu Ordellile ligi pääseda, ja sunnib Jackiet kurjategija lõksu meelitama. Meeleheide annab jõudu ja nii otsustab Jackie agendi ja kurjategija üksteise vastu välja mängida. Plaan on ohtlik, kuid selle õnnestumisel võib ta saada korraliku summa raha.