Saaremaa ooperipäevad kutsuvad laupäeval tasuta ooperipiknikule

«Kõik me ju teame, et Saaremaad mõjutas kevadine eriolukord eriti lähedalt ja valusalt. Nii mõtlesime koos sõpradega Helikon ooperist, et kui vähegi võimalik, kingime saarlastele ja meie tulihingelistele toetajatele siiski ühe mõnusa suveõhtu, kus saaks oma lähedastega head muusikat nautida ja lihtsalt toredasti aega veeta,» selgitas Eesti Kontserdi juht Kertu Orro idee tagamaid.