Station Narva peaesinejad on Roni Size, Mouse on Mars ja Iceage

Globaalse klubimuusika pioneer, Jamaika päritolu Bristoli produtsent Roni Size on veetnud üle 20 aasta erinevaid muusikastiile hoogsalt kokku põrgatades, nende uusi suundi visandades ja edukalt massideni viies. Tema kollektiivi Reprazent esikalbumist «New Forms» (1997) sai Briti tantsumuusika verstapost, mis võitis maineka Mercury auhinna ning lennutas drum’n’bass'i põranda alt maailma suurlavadele ja MTV-sse. Tänapäevalgi vägagi tegusa mehe mullune koostööpala Rag’n’Bone Man-iga valiti telekanali Sky Sports poolt suve tunnuskõlaks. 28. augustil on Roni Size kohal ka Tallinn Music Weeki konverentsil, viies seal läbi oma töötuba.

1993. aastast tegutsenud duo Mouse On Mars on üks Saksamaa mitmekülgsemaid elektroonilise muusika uuendajaid. Liites mürakaoseid ja udupeeni struktuure, ambient-technot, dub’i ja avangardi, on nende eripärase kõla ainsaks püsielemendiks selle muutlikkus. Kartmatute katsetajatena on nad teinud koostööd varalahkunud The Falli ninamehe Mark E. Smithi, Bon Iverist tuntud Justin Vernoni, soulilaulja Swamp Doggi ja isegi robotitega. Viimasel albumil «Dimensional People» (2018) on nende kõla lausa poolesajapealise multimeediaorkestri mõõtu.