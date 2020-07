Muusikafestival Mägede Hääl toimub augustis Kohtla-Nõmmel ja Jõhvis

Kaevanduspargi õueala pealaval Kohtla-Raju esineb lisaks seitsmele kodumaisele artistile multitalendist pariislane Oko Ebombo, kes lisaks tulevikudžässi bändi 19 vedamisele tegeleb tantsu, poeesia, fotograafia ja filmikunstiga. Tema laulu saatel on astunud modellid Pigalle AW15 moeshow’l ning oma lugematud artistlikud väljundid koondab ta lühifilmide projekti «Vizioneer», tehes seda kõike harvaesineva kompromissitusega.

Sel kevadel on Ajukaja singli «Sunda School» surina saatel nii mõnedki süvailma tipptegijad uuesti nägijaks saanud ning Mart Avi sügisel ilmuvat uut kauamängivat sissejuhatav singel «Soul ReaVer» on Briti kuukirja MOJO arvates üks selle kevade tähelepanuväärsematest singlitest kogu maailmas. Üle mitme aasta saavad Ajukaja & Avi aga avalikkuse ees kokku ühiseks fantaasiapopi kabareeks.

Jarek Kasar ehk Chalice saabub Mägede Häälele oma tänavuse isolatsiooniaja haripunktis ilmunud albumi «K r i b u k r a b u» tuules. Seikluslike audiovisaalsete kavadega astuvad üles hiljuti debüütalbumi «Vera Versa» avaldanud duo Vera Vice, kelle heliarhitektuuris ühinevad väljasalvestused unenäolise popiga ning post-romantistlik elektroonikatrio HUNT, kes esitab nii oma tänavu USA leibli This & That Tapes alt ilmunud materjali kui ka vanemaid lugusid.

Koostöös Kino Sõpruse ja Eesti Filmi Instituudiga avatakse festivalil kino Družba, kus lisaks Ida-Viru tööstusfilmi klassika seanssidele toimub Ivar Murdi ja Aivar Tõnso eksperimentaaldoki «Küte» esilinastus. Autorite sõnul on tegu audiovisuaalse esseega inimese, tööstuse ja looduse vahelisest suhtest, mis on inspireeritud möödunud aasta Mägede Hääle raames koostöös festivaliga Üle Heli toimunud avastusretkest Kohtla-Järve külje all asuva VKG õlitehase katusele.