Jaanihanso avab uue kontserdilava Mari Kalkuni uue albumi esitluskontserdiga

«Jaanihanso on tootmise, turustamise ja eksportimise kõrval alati otsinud erinevaid viise, kuidas tuua inimesi maapiirkondadesse ja edendada kohalikku elu. Korraliku ilusa kontserdilava ehitamine on järgmine samm nende eesmärkide täitmise suunas,» ütles Jaanihanso omanik Alvar Roosimaa. «Paremat artisti, kui Mari Kalkun ning sobivamat albumit, kui «Õunaaia album», ei ole võimalik Jaanihanso uue lava sisseõnnistamiseks ette kujutada.» Enne kontserti on huvilistel loomulikult võimalik tootmisprotsessi ka lähemalt uurida ning siidrit maitsta.

Mari Kalkun on Võrumaa juurtega karismaatiline esineja, kelle ehedad ja isiklikud kontserdid on kõlanud enamikes Euroopa riikides, New Yorgis ning ringreisidel Jaapanis. The Guardian valis Mari Kalkuni 2018 aastal ilmunud sooloalbumi «Ilmamõtsan» maailma parimate maailmamuusika albumite esikümnesse. Lisaks Tallinn Music Week’i artistiauhind ning Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia, kõige kaalukam kodumaa tunnustus heliloomingu valdkonnas. «Õunaaia album» on sündinud insipeerituna tänavusest ebatavalisest kevadest.