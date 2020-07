Pühalepa muusikafestivalil kõlab Erkki-Sven Tüüri kooriteose maailmaesiettekanne

«Erkki-Sven Tüür on maailmas tuntud orkestrimuusika loojana ning peamiselt on tema teosed kõlanud esiettekandes väljaspool Eestit. Antud juhul on seega tegemist ühe väge erilise hetkega – teos kõlab maailma esiettekandena Eestis ja helilooja sünnilinnas,» ütles dirigent Endrik Üksvärav. «Erkki-Sven Tüür tunneb Collegium Musicalet 2011. aastast ja teadis seetõttu väga täpselt, kuidas koor kõlab ja kellele ta kirjutab. Ühtlasi on ta teoses jälginud, et lauljal oleks võimalikult kerge laulda. See ei tähenda, et teos oleks lihtne, aga see on kirjutatud orkestraalse mõtteviisiga võrreldes lihtsamalt.»