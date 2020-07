Pärimusmuusika Keskus alustab Regilaulu taskuhäälinguga

«Regilaulu Podcastid» alustab kümne regilaulu ja lauljaga Eesti eri paigust ning ajastutest. Kõik laulud on tihedates sidemetes oma lauljatega, igal laulul ja lauljal on oma lugu, mille tähenduse aitas sõnastada ja salve lugeda kirjanik Indrek Koff. Esimesel hooajal esitavad regilaule Peeter Volkonski, Liisi Koikson, Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu, Timo Kalmu, Ando Kiviberg, Kaido Kama, Priit Pedajas, Celia Roose ning Mari Kalkun. Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on regilaul eesti kultuuri tüvitekst. «Regilaulu on kätketud meie rahva tuhandete aastate vältel korjunud ellujäämisstrateegia ja maailma mõistes eriline kunstiline omapära. Seepärast väärib igal juhul regilaul laiemat kasutamist,» räägib Noormaa.