Akadeemia kirjutab. Ajakirja juulikuu numbri tutvustus

Põhjuslikkus tuvastatakse karistusõiguses klassikalise vormeliga conditio sine qua non. Ühelt poolt toetub see üldisele ekvivalentsuspõhimõttele (kõik võimalikud põhjused on tagajärje jaoks võrdsed), teisalt aga on teooria ja praktika pidanud välja töötama mitmeid korrektiive, mis sunnivadki küsima, kui kaugele võib põhjus tagajärjest jääda. Klassikalise conditio-vormeli korrektiivid (katkenud, alternatiivne põhjuslikkus jm) näitavad erandeid, kus sisuline naturalistlik põhjuslikkus on olemas, aga puhta õigusliku vormeli järgi oleks see välistatud.

Teiselt poolt on tekkinud uus lähenemine normatiivse ehk objektiivse omistamise teooria näol, mis lülitab osa põhjuslikke ahelaid vastutuse alusena välja. Nii ongi karistusõiguses tekkinud olukord, kus üldiselt lähtutakse küll naturalistlikust kausaalsusest, kuid mitmesugused erandid ja korrektiivid sunnivad küsima, millisel määral üldse tavaline põhjuslikkus õiguslikult kohaldub. Siinjuures tuleb veel arvestada, et erinevalt karistusõigusest kui positiivsest õigusest näeb kriminoloogia põhjuslikkust — üksikkuriteo ja kuritegevuse kui sotsiaalse massinähtuse põhjusi — hoopis teisiti.

Kant uskus, et hea või halb õnn ei tohiks mõjutada ei seda, milliseid moraaliotsustusi me teise inimese ja tema tegude kohta teeme, ega ka seda, kuidas ta ise ennast hindab. Vastukaaluks Kantile toob Thomas Nagel (tlk Heidy Meriste) esile moraalse vastutusega seonduva fundamentaalse probleemi, mis tuleneb sellest, et moraalne hinnang tundub meile kohatu, kui mingi oluline aspekt kellegi teo juures sõltub temast olenematutest asjaoludest, sellest, mis pole tema kontrolli all.

Aga kui me käsitame teda antud küsimuses endiselt moraaliotsustuse objektina, siis on tegu moraaliõnnega. Nagel analüüsibki võimalusi, kuidas tavapärased moraalse hinnangu objektid võivad rahutuks tegeval määral sõltuda õnnest, ja see õnn võib olla nii hea kui halb. Sel juhul näib kõik tulenevat kombineeritud mõjust, sellest, kuidas tegu mõjutavad eelnevad ja järgnevad, toimijast olenematud tegurid. Aga keskendumine väljaspool inimese kontrolli olevatele mõjuritele viib selleni, et moraaliotsustuse objektiks olev vastutav «mina» näib haihtuvat — neelduvat pelkade sündmuste korda.

Ühiskonnateadusi on seni püütud arendada ilma sügavama teoreetilise aluseta. Ehkki on selge, et ühiskondlike protsesside mõistmine eeldab selget arusaamist inimloomusest ja inimeste käitumisest, on see seni olnud väga puudulik. Ühiskonnateadus on tuginenud pigem soovipõhistele hüpoteesidele (ideoloogiatele) kui loodusteadusele. Viimasel paarikümnel aastal on asi muutumas.

Evolutsioonibioloogide, neuroloogide, psühholoogide jt ühiste pingutustega on tekkimas arusaam, et inimloomuse mõistmiseks tuleb tunda tema evolutsioonilist ajalugu. Tiit Kärner käsitleb seda lähenemist toetudes Portugali-USA neurokirurgi, närviteadlase ja psühholoogi António Damásio raamatule Asjade kummaline kord: elu, tunded ja kultuuri teke. Selgub, et igal elusorganismil peab olema võime tagada endale elu jätkamiseks vajalikud tingimused (nn homöostaasi imperatiiv), mistõttu on homöostaasi mehhanism ja organismi areng lahutamatult seotud. Damásio vaatleb detailselt nende koosevolutsiooni elusorganismide kogu ahelas ainuraksest kuni inimühiskonnani.