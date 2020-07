Folgi hing peopesaformaadis

Iseäralik on tõsiasi, et kontserdialalt väljudes satun peaaegu täielikku vaikusesse. Lossi tänaval on end kella viie paiku üles seadnud kaks koosseisu kõige pisemaid pärimusmuusikuid – tublisti esindatud on nii keelpillid kui ka löökriistad –, kuid linn on siiski kummaliselt tühjavõitu.