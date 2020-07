Mõni ütleb, et see on muusika tulevik. Teine arvab, et see pole üldse muusika. Igal juhul on raske, kui mitte võimatu leida albumit, mis võtab tänase popmuusika ajakriitilise vormi ja internetiavaruste virtuaalse vaimu endas kokku paremini kui USA duo 100 gecsi «1000 gecs and The Tree of Clues».