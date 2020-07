Telliskivis esietendub tantsulavastus «Aiapäkapikk»

«Ja kes on see salapärane Aiapäkapikk? Ta on abstraktsioon ja anti-kangelane. Ühelt poolt on ta arhetüüp või sisemine hääl, mis külvab kaost vastuolulisi juhiseid jagades, nõnda, et tema tegelikel kavatsustel on võimatu silma peal hoida. Tema aktuaalsus on oluline nii isiklikus kui ühiskondlikus plaanis,» rääkis lavastaja.