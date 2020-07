Pühalepa festivali avab Veljo Tormise 90. sünniaastapäeval Tormis Quartet

Kadri Voorand ja Jaak Sooäär on aktiivsete koorilauljatena juba noorest east fännanud Veljo Tormise helikeelt ning maestroga oli mõnda aega olnud teemaks, et tema loomingut võiks esitada ka jazzi improvisatsioonilises keskkonnas. Mõte sai teoks Jazzkaare eestvõtmisel seoses Tormise 85. juubeli tähistamisega, kui Sügisjazzi hooaja avas kontsert «Kummardus Veljo Tormisele». Selleks puhuks ühinesid Voorandi ja Sooäärega Liisi Koikson ja Paul Daniel ning kuna uue projekti debüüt õnnestus väga hästi, otsustati koos ansambli tegemist jätkata.

Möödunud aasta aprillis ilmus kvartetil album «Tormisele / Hommage To Veljo Tormis». Tänaseks on kvartett esinenud Soomes, Suurbritannias, Iisraelis, Saksamaal, Ungaris, Rootsis, Slovakkias ja Eesti peamistel folgi- ja jazzfestivalidel ning pälvis etnokulbi kui 2016. aasta parim uustulnuk pärimusmuusikamaastikul.

Tänavune Pühalepa muusikafestival toimub 7.–9. augustil ja on järjekorranumbrilt juba üheksas. Kontserdi kohtadeks on Pühalepa kirik, Kärdla kirik ja Lauka külas asuv endine vilja kiirkuivati. Festivali kunstiline juht on dirigent ja laulja Endrik Üksvärav. Festivali korraldab MTÜ Kerema Kultuurikoda.