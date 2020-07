Tartu Kunstimajas avatakse Ulvi Haagenseni näitus

Näituse fiktiivseks autoriks on Olive Puuvill, kes teeb kunsti brikollaaži tehnikas. Seekord kombineerib ta mustreid, jooni, tekstuure ja valgust ning loob neist installatsiooni. Kunstnik lisab: «Osa töid on käsitsi tehtud. Tekivad ebakõlad ja harmooniad. Mõned objektid on vististi kasulikud ja funktsionaalsed, teised mitte. Olive on oma loominguliste lätete ja ideede maailma sügavusest leidnud heegeldatud linikud, mis soovivad justkui vallutada keskset kohta installatsioonis, kus harjad, kaltsud ja muud puhastusvahendid on paigutatud võrdsele positsioonile käsitöö ja dekoratiivse ornamendiga ning kus käsitsi tehtud lauad ja valgustid on muutunud kunstniks.»