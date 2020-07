Tartu Kunstimajas avatakse Saksa kunstnike näitus

Näitusel põrkuvad nelja saksamaalt pärit kunstniku Else Goldi, Katharina Lewonigi, Matthias Lehmanni ja Tobias Stengeli vastandlikud käekirjad. Ühiselt on ette võetud riskantne eksperiment: vahetu kokkupõrge vastasseisjaga, teise kunstnikuga, mis paiskab igaühe aga oma tavapärase loomemeetodi juurde tagasi. Kuid samal ajal on see põrkumine võõraga ka viljastav: toimub ristumine, milles kunstnike teosed teineteist kõnetavad ning sarnaselt tähistaevaga külgetõmbejõu ajel galaktikateks koonduvad.