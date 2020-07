Briti pop-bänd Hurts tuleb kevadel taas Tallinnasse

4. septembril ilmuva albumi pealt on Hurts fänne rõõmustanud juba nelja looga – «Voices», «Suffer», «Redemption» ning kõige värskem pala «Somebody». Nii on fännidel olemas üsna selge aimdus, mida plaadilt oodata võib.

Intervjuus mainekale muusikaajakirjale NME rääkis bändi vokalist Theo Hutchcraft: «Tahtsime minna tagasi oma esialgse olemuse juurde. Armusime uuesti sellisesse muusikasse, nagu alguses tegime. Meid on alati popmuusika tumedam pool paelunud. On kummaline aeg, et uut muusikat välja anda, kuid tunne on hea, sest meie muusikas on positiivne sõnum, mis räägib muutumisest ja muutuste aktsepteerimisest. Loodan, et inimesed leiavad selle sõnumi meie muusikast üles.»