Klubis HALL toimuv festival «The Dark Side of the Moon» avalikustas programmi

2018. aastal esmakordselt toimunud sündmuse idee on tuua kuulajateni võimalikult mitmekülgne valik elektroonilist muusikat – tutvustada kohalikke omanäolise käekirjaga artiste, värskeid tulijaid ja tuua Tallinnasse elektroonilise muusika tipptegijaid. Oluline rõhk on ka muusikat saatvatel visuaalidel ja kunstilisel poolel, et kogemus oleks võimalikult meelihaarav. Kes eelmisel aastal kohal käis, mäletab ehk pealava taustal kuule pürgivat kosmonauti, mis oli vaid üks osa ruumi hõlmavast visuaalsest mängust.

Festivali peakorraldaja Elena Natale sõnul meenutab selleaastase festivali korraldamine pisut olukorda kolm aastat tagasi, mil Moonland Festival, kus HALL partnerina kaasa lõi, viimasel hetkel ära jäi. Tagasilöögist hoolimata võeti end tiimina kokku ning organiseeriti mõne päevaga oma festival, mida tunnemegi nüüd The Dark Side of the Mooni nime all. Aastal 2020, mil klubid on COVID-19 tõttu peaaegu pool aastat kinni olnud, ning mõned neist on pidanud majanduslikel põhjustel juba uksedki sulgema, on HALLi tiim motiveerinud end tegutsema hetkes, sest keegi ei tea, mis tulevik toob. Tuleb jääda rahulikuks ning ajada hingega oma asja, lootes parimale võimalikule tulemusele.

Kolmandat korda aset leidva festivali The Dark Side of The Moon seekordseteks väliskülalisteks on kaasaegse techno-skeene olulisemaid nimesid – DJ, produtsent, kontseptuaalne kunstnik ning klubikultuuri eestkõneleja DVS1; techno-aktivist ning mitmekülgsete maratonsettide poolest tuntud Freddy K ning pühendunud vinüülikoguja ning 90ndatest house’i- ja techno-muusika pidusid dikteerinud DJ Masda.

Live-artistide nimistus astuvad üles Modulshtein, instrumentaalse elektroonilise muusika grupeering, mis sobib nii IDMi kui jazz-muusika armastajatele; eksperimentaalset tumemuusikat viljelev Forgotten Sunrise; kosmoseroki grupeering Centre El Muusa; abstraktse tume-elektroonika artist Compound Minerals; iseehitatud masinapargiga techno-muusikat küttev Motobor ning acid- ja hüpnootilisest techno’st inspireeritud duo VARJUR.

Neli päeva kestval festivalil astuvad DJ-dena SUVILA puldi taha Abramova, Art Odras, Helen Tammemäe, Jaan Pavliuk, Johanna Tenso, Kaspar Kivilo, Kersten Kõrge, Kevin Park, Kiimsask, klmn, Marcel Düšess, Martin Aedla ja Rec.

HALLi siseruumides keerutavad lisaks plaate Fake DJ, Micaela, Katja Adrikova, Tanel Mütt, Karl Erik Leik, Mihkel Kõrvits, Motobor, Artur Lääts b2b Kaspar Kivilo, MRDS, Andrey Vishnevsky, Charch, Domnina, Exit Safe Mode, Denis Punch, Mihkel Maripuu, Meelis Vili, MAVA b2b Nebukat, Greg l-t, Mehis Kont, Varjur ja NOA.

Lisaks saavad näljased pidulised hommikul kella neljani nautida SUVILA kiviahjus valminud käsitööpizzasid. Samuti on HALL sündmuse puhul valmis pruulinud majaõlle nimega Satelliit, mille kujunduse on disaininud Karl Erik Leik ning mida juba praegu SUVILAs mekkida saab.

Juba sel reedel, 31. juulil tehakse festivalile sooja eelpeoga Liftoff: The Dark Side of the Moon Pre-Party, mis on kõigile festivalipassi omanikele tasuta. Kopenhaagenist sõidab sel puhul Tallinnas plaate keerutama DJ ja produtsent Ena Cosovic, kes segab oma settidesse techno’t ja toorest acid’it. Live-etteaste teeb interdistsiplinaarne muusik ja multiinstrumentalist Bedless Bones, kelle muusikasse on kirjutatud öised kulgemised, võõrandumine ja industriaalsed atmosfäärid. Lisaks Ena Cosovicile keerutavad plaate Martin Aedla, Compound Minerals ja Kenn-Eerik Kannike.