Kinod on «Teneti» ootuses

«Filme ei ole, seepärast üritame – nagu kõik teised – oma kulusid minimiseerida, katsume teha nii, et mitte jääda miinusesse. Hetkel on äri jaoks kõige tähtsam ellu jääda,» selgitas Kosmose juht Tatjana Tolstaja otsust uksed kinni hoida.

Apollo kino tegevjuhi Kadri Ärmi sõnul on kinodele «Teneti» esilinastuskuupäeva, 26. augusti osas kindlus antud. «Laias laastus võib öelda, et selle aasta juulis on võrreldes eelmise aasta juuliga meie külastajate arv olnud 60–70 protsenti väiksem. Õnneks on sügisel tulemas ka meie oma kohalike filme, aga ei saa eitada, et Hollywoodi kassahitid on määrava tähtsusega.»