Eesti Noorsooteater alustab hooaega

Alates hooajast 2020/21 kannab NUKU teater nime Eesti Noorsooteater, nimi on viidud kooskõlla teatri aastakümnete pikkuse arenguga – vormiliselt mitmekülgne visuaalteater eri vanuses noori kõnetava sisuga. Läbi ajaloo on meie teatris muutumatuna püsinud ja püsib fookus noorel vaatajal, nukuteatrikunsti edendamine ning traditsioonide hoidmine jääb endiselt lahutamatuks osaks teatri identiteedist.

Alates 31. juulist mängitakse vabaõhulavadel üle Eesti pöörast röövlimürglit «Röövel Hotzenplotz», mille on Otfried Preussleri jutustuse põhjal lavastanud Mirko Rajas. «Röövel Hotzenplotz» esietendus NUKU teatri Ferdinandi saalis 15. septembril 2019, kuid lavastuse loojatel on algusest peale olnud unistus mängida seda rändtrupist jutustavat lugu ka vabas õhus.

69. hooaja uuslavastuste alusmaterjalid moodustavad põnevalt kireva rea: teatrikeelde tõlgitakse nii Priit Pärna koomiksiraamat kui ka Betti Alveri luuletus, oodata on kaht dramatiseeringut ning üht dokumentaalmaterjalidel põhinevat lavastust, lavale jõuab ka mitu uut eesti näidendit. Samuti on repertuaari valides ja külalislavastajaid kutsudes silmas peetud lavastuste vormilist mitmekesisust..

Jätkame traditsiooni tuua jõulude eel publiku ette uus Eesti algupärand vaatamiseks tervele perele. Ott Aardam on kirjutanud ja seab lavale näidendi «Jääpüük», kus täiskasvanud õde ja vennad tuletavad meelde oma lapsepõlve kõige kummalisemat seiklust.

Mirko Rajas toob lavale Wolfgang Herrndorfi noorteromaani «Miks me varastasime auto» dramatiseeringu. See on ilus, valus ja haarav lugu kahe poisi ja ühe tüdruku rännakust, enese- ja üksteise otsingutest, loodetavasti ka leidmisest.