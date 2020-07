Collegium Musicale tegi Olav Ehalale kingituseks muusikavideo

«Olav Ehala muusika on inimlik ja siiras, samas omade keerukustega. Kõlapildi ja harmoonia järgi suudab ilmselt igaüks ära tunda, et tegemist on Ehala loominguga, see on lihtsalt nii eriline ja isikupärane,» ütles dirigent Endrik Üksvärav.