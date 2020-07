Draamateatri Draamasuvi jätkub Mari-Liis Lille dokumentaalteatri lavastusega

Mari-Liis Lill: «Minu esimene lavastus dokumentaalteatri teel rääkis depressioonist, aga oleks vabalt võinud rääkida ka esimesest armastusest, sest see teema oli samuti mõtteiduna laual. Lihtsalt olid ajad, mil depressioon tundus teemana põletavam. Ja siis venelased. Ja äärmuslikud maailmavaated. Aga nüüd olen jõudnud ringiga armastuse juurde tagasi. Eks me ikka jõua pikema või lühema ringiga armastuse juurde tagasi. Mind huvitas selle teema juures eelkõige see, kuidas armastus on ajas muutunud. Kui on. Seetõttu tegime intervjuusid nende inimestega, kes on sündinud koos esimese Eesti vabariigiga ja on tänaseks ligi 100-aastased. Ja nendega, kes on sündinud juba taasiseseisvunud Eesti vabariigi ajal ning on täna oma kahekümnendates eluaastates või mõned hoopis napilt täiskasvanuks saanud. Me küsisime, milline oli nende esimene armastus. Kuidas see lõhnas, kuidas see maitses, millest see üldse koosnes? Kuidas neil õnnestus seda hoida? Või ei õnnestunudki? Kui palju see on üldse õnne küsimus? Kas me oskame tänapäeval kehvemini armastust hoida, kui me oskasime varem? Ja kui nii, siis mis meiega vahepeal juhtus?»