Nabala mõisa aias esietendub pühapäeval must komöödia «Lüpstud»

Tegemist on absurdse musta komöödiaga sõprusest, töötusest ja lehmast nimega Sally. Kaks noort lapsepõlvesõpra otsivad oma kohta elus ja suunda, kuhu edasi liikuda. Tundub, et elu on kusagil mujal... Ajaloolase haridusega Paul (Mart Toome) otsib meeleheitlikult tööd - meedias, reklaamis, kus iganes, sest ülikooli kraad ei kindlusta töökohta. Tundub, et Snowy (Mart Müürisepp) on tööotsimisest juba loobunud. Uitades kodukoha ümbruses leiab ta haige jõuetu lehma, kellele ta paneb nimeks Sally. Snowy otsustab lehma päästa ja suudab ka Pauli oma aktsiooni kaasata. Kui Sally ravimine ei õnnestu, siis tuleb üritada ta kannatused lõpetada. Kahjuks kukub Snowy lehmapäästmine läbi nagu Pauli tööotsimise saagagi.

Tõsijutt, Paul. Saame. Me saame asjade kulgu muuta. Kujuta ette. Kujuta ette tunnet, kui me teda aitame? Kui näeme teda minema kõndimas üle põllu. Jah? Minema kõndides päikseloojangusse või midagi. Sammub minema oma sõprade juurde. Eks? Ja need kõik uudistavad, et Sally! Kus sa olid? Ja tema vastab, et tüdrukud, mul oli raske olukord, aga paar tõelist kangelast päästsid mu. Mul on teile väike nõuanne. Kui inimest näete, ärge jooske minema. Teate miks? Nad on kuradi geniaalsed. Kujutad sa seda endale ette? See oleks vaimustav. See on igal juhul parem, kui lihtsalt…