Hobusepea galeriis avatakse Lylian Meisteri näitus.

Lylian Meister: «Aarete saar on näitus rahutusest, igatsusest, otsingutest, teekonnast ja kohati mõttetutest ihadest. Eklektiline ja värviline, õhutunde pealt kokku pandud. Tegin seda näitust nagu harrastusantropoloog, kes uurib iseennast. Tõstsin lihtsalt maalid magamistubade seintelt ja muud argised esemed kuuks ajaks galeriisse. Mõtlesin isiklikust Odüsseiast ja Penelopeiast. Tikkisin ja liimisin roose, mille all saladusi jagada ja joonistasin laenatud pliiatsitega gloobusele uue mandri. Tegin, mida tahtsin.»

Lylian Meister (1966) on lõpetanud 1989. aastal Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti erialal. Pärast seda õppis ta lühikest aega Eesti Humanitaarinstituudis kultuurilugu. 2009. aastal lõpetas Räpina Aianduskooli maastikuehitajana ja 2020. aastal Eesti Maaülikooli põllumajandusteaduse magistrina aianduses. Meister on töötanud ettevõttes ARS disainerina, Kunstiakadeemias õppejõuna, disainiteaduskonna dekaanina ja prorektorina, ajakirjade Deko, Kodukolle ja 101 Ideed toimetajana ning vabakutselise kunstnikuna. Praegu on ta Hiiumaa Ametikooli aianduse juhtõpetaja ning mittetulundusühingu Tori Jaam juhatuse liige. Tema teoseid on olnud näitustel Eestis, Balti- ja Põhjamaades, Venemaal, Ungaris, Islandil ja Londonis. Ta on koostanud ka mitmeid aia-, maastiku- ja sisekujundusprojekte. Lisaks on ta töötanud ja ennast täiendanud Indias Tasara kudumiskeskuses, Stockholmi kunstnike kollektiivateljees ja Loviisa külalisateljees.