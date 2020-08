Leigo Järvemuusika toimub vaid ühel päeval

Leigo Järvemuusika peakorraldaja Tiiu Tamm: «Otsustasime sel aastal teha festivali ühepäevaseks, sest nii on kõige lihtsam tagada inimeste ohutus ja mugavus seoses võimaliku viiruseohuga. Kontserdid on 8. augustil ning leiavad aset eelmisel aastal taas mängupaigaks loodud Leigo teatrimetsas, mis on üks müstilisemaid ja omapärasemaid paiku Leigol. Esinejad paiknevad metsa sees, publik kauni tiigi kaldal. Just ümbritsev maa, tuli ja vesi muudavad hästivalitud muusika Leigol nii eriliseks kui ka ligitõmbavaks. Kohti on kontsertidele piiratud koguses, nii et tasub kiirustada.»

Estonian Cello Ensemble alustab kell 19.45, 21.15 astub lavale Maarja Nuut ning õhtu lõpetab kell 22.30 Tiit Kikase audiovisuaalne vaatemäng.

Estonian Cello Ensemble (ECE) loodi 2014. aastal kuue noorema põlvkonna tipptšellisti initsiatiivil. Nii Eestis kui ka välismaal resideeruvate ansambli liikmete soov on esitada tšelloansamblitele loodud muusikat, tellida uudisloomingut Eesti heliloojatelt ning teha koostööd omanäoliste artistidega. Estonian Cello Ensemble on üles astunud mitmetel mainekatel festivalidel (Ritmo Delle Citta” ning Ambria Jazz Itaalias, ”Turun Muusikijuhlat” Soomes, Eesti Muusika Päevad, Leigo Järvemuusika, Pärdi Päevad jm.). Artistidest on ansambel teinud koostööd paljude artistidega (Erkki-Sven Tüür, Mirjam Mesak, Kadri Voorand, Holger Marjamaa, Hanna-Liisa Uusma, Vaiko Eplik, Mari Pokinen, Vox Clamantis jt.). Heliloojatest on tšellistidele teoseid ning seadeid loonud Erkki-Sven Tüür, Galina Grigorjeva, Tõnu Kõrvits, Margo Kõlar, Timo Steiner ning Aleksandr Žedeljov.

Maarja Nuut on viiuldaja ja laulja, kelle muusika loob kihilise helipildi ruumis, kus minimalism ja eksperimentaalne muusika kohtuvad traditsiooniliste tantsulugude, laulude, juttude ja live-luupimisega. Ta on õppinud klassikalist viiulit Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja pärimusmuusikat Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis. Ta lõpetas 2011. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika eriala. Maarja on esimese Eesti artistina mänginud mainekate maailmamuusikafestivalide WOMEX, globalFEST ja WOMAD põhiprogrammis ning viimastel aastatel andnud kontserte Ameerikas, Kanadas ja mitmel pool Euroopas. Temalt on ilmunud kolm albumit: «Soolo» (2013), «Une meeles» (2016) ja koostöös Hendrik Kaljujärvega (teise nimega RUUM) «Muunduja» (2018).

Tiit Kikas alustas viiulimänguga 4-aastaselt, aasta pärast lisandusid klaveritunnid. Ta on õppinud Tallinna Muusikakeskkoolis ja Sibeliuse Akadeemias. Elektriviiulini jõudis ta teismeea lõpus ning see instrument on jäänud tema põhipilliks praeguseni. Kikas on koos töötanud paljude artistidega ning loonud muusikat filmidele, teatrietendustele, tele- ja raadioproduktsioonidele. Ta on olnud nomineeritud Suure Vankri auhinnale (parim arražeerija, parim instrumentalist), Kirile Loo album "Lullabies for Husbands" oli Euroopa Maailmamuusika TOP20-s kolm kuud (produtsent ja arranžeerija T. Kikas). Kikas on Leigo lavadel olnud varem nii sooloartisti kui eri koosseisudega. Suurema tähelepanu osaliseks Leigol sai tema pikaajaline koostöö ansambliga No Big Silence, kellega kanti ette kolmel suvel hiiglaslikud vaatemängulised rock-ambient kontsertetendused «Suurte masinate muusika» ja «Suurte sõjamasinate muusika».