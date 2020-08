Soome-ugri müsteeriumi proovid algasid Tormise sünnikodus

Nädalavahetuse proovides seati fookus koorilauljate kehadele, kuna lisaks häälele tuleb rakendada maksimaalselt ka oma keha. Et seda õigesti käivitada ja kontrollida, tegeleb lauljate ettevalmistamisega Rasmus Kaljujärv: «Püüan lauljate kehad helisema panna, et nende keha ja vaim hakkaks selle kohaga ehk Kõrveaiaga koos tööle. Et nende keha julgeks välja astuda harjumuspärasest – et nad oleksid valmis selleks, kui laul nad endaga kaasa võtab.»

Varasemasse prooviperioodi on jäänud ka soome-ugri keelte häälduse õppimine ning emotsionaalsed kohtumised erinevate keelte kandjatega: «Vox Populi proove on käinud kuulamas üks komi, udmurt ja mari, kellele oleme ette laulnud nende rahvalaule Tormise seades. See, kuidas nad silmad kalkvel on meid kuulanud, puudutab sügavalt ja jääb väga kauaks meelde. Veljo Tormis on jätnud meile hindamatu pärandi, ta on olnud heliloojana kõigi nende väikerahvaste eestkõneleja. Tema teosed kõlavad üle maailma ja lubavad mäletada soomeugrilasi ka siis, kui meid enam alles ei ole. Lubavad mäletada ka seda, et eestlasedki on osa soome-ugri perekonnast - meil on ühised loomismüüdid ja meil on sarnane suhe loodusesse,» sõnab dirigent Janne Fridolin.