Euroopa tippdirigent juhatab Arvo Pärdi sünnipäeva-kontserte

Maarjamaal toimuvate kontsertide läbivaks teemaks on neitsi Maarja. Kavas on kolm osa Arvo Pärdi «7 Maginificat-Antifonist», mis kõlavad põimitult William Byrdi ja Heinrich Schützi «Magnificatidega». Avalugu on Byrdi kaasaegse Thomas Tallise «Videte miraculum» ning kontserdi lõpetab harvaesitatav meistriteos 20. sajandi algusest - Arnold Baxi «Mater ora filium», mis on inspireeritud Byrdi muusikast. Kavas on ka Jacob Obrechti kuueosaline «Salve Regina».