Avatakse esimene Eesti tänavafotograafia näitus

Näituse ühe kuraatori Airi Leoni sõnul õpetab tänavafotograafia meid hetkeks peatuma ja märkama. Ühiskonna kiirenev elutempo jätab meile üha vähem aega enda ümbritseva elu silmamiseks ja sellest vaimustumiseks. Julgen öelda, et see on ainus fotožanr, mis õpetab nii vaatajaid kui pildistajaid hoomama igapäevast elamise ilu, mis täis emotsioone, inimlikkust ja argiseid rõõme ning tihti ka killuke huumorit.

Tänavafotograafia (inglise keeles Street photography) on Eestis teadliku žanrikasutusena aktiviseerunud alles viimase kümne aasta jooksul, ometi leidub sinna liigituvat fotomaterjali laialdaselt ka varasemast perioodist. Tänavafotograafiat võib vaadelda kui fotokunsti ja dokumentalistikat, mis aga kõige olulisem – see on ajaloo ja kultuuriloo kunstiline väljendusviis. Tänavafotograafia vahendab juhuslikke hetki ja situatsioone avalikest kohtadest. Sageli samastatakse tänavafotograafiat varjatud pildistamisega, kuid see ei ole tingimata kohustuslik osa. Samuti on ekslik arusaam, et tänavafotograafia nõuab tänava või linnaruumi olemasolu. Tegelikult peab fotol olev keskkond sisaldama jälgi inimtegevusest.