Rakvere teatris otsitakse inimlikkust ja mõistmist

Elujaatava loo Urmas Lennuki dramatiseeringus lavastab Eili Neuhaus, mängivad Tarvo Sõmer, Tiina Mälberg, Liisa Aibel ja Elar Vahter.

Vana toriseja valmistub juba eluajal oma matusteks, aga nii mõndagi on veel tegemata. Kõigepealt tuleb koostada endale muidugi järelehüüe. Kes tunneks vana torisejat veel paremini kui tema ise? Ka hauakivi saab soodsamalt kätte, kui odavmüükidel juba eluajal pilk peal hoida. Pärandi jagamine – kindlasti tuleb see asi ise korda ajada. Ja mis kõige tähtsam – vana toriseja kohustus on lugeda üles kõik need vead, mida tema ümbritsevad on elu jooksul korda saatnud. Tõele au andes tuleb siiski etteruttavalt tunnistada – ka vana toriseja on elus ühe korra eksinud. Või siis kaks. Oleneb, kuidas asjale vaadata.

Lavastaja Eili Neuhausi sõnul täidab toriseja ehk Esko oma elu igapäevaste askeldustega: «Ta rõhutab, et tegeleb elamisega igas hetkes, siin ja praegu. Ta on otsekohene ja selgete veendumustega aus Soome mees. Elu näinud inimesed loodavad, et noored nende vigadest õpiksid, kuid ajast aega on nii, et see hea, mis sobib vanematele, pole eales hea noortele. Kohe põhimõtte pärast. Toriseja teab seda, aga pole alla andnud. Ta manitseb, kutsub korrale, heidab nalja, aga vahel oskab ka pai teha. Omal imelikul kombel. Ehk on noortel siit õppida hoolivust, kannatlikust ja lugupidamist. Kes teab?»

Muusikalise kujundaja Hando Põldmäe jaoks on draamalavastuse ettevalmistamises osalemine uudne kogemus, kuna on varasemalt kokku puutunud rohkem muusikateatri ja ooperiga: «Peale näidendi käsikirjaga tutvumist tekkisid minu jaoks üsna ruttu kõlalised kujutlused etenduse võimalikust tonaalsusest. See on lugu tavalisest soome perekonnast kus on omad mured ja rõõmud, pulmad ja matused, kemplemised ja leppimised ning alatihti on tunne, et midagi jääb ikka rääkimata. See on lugu kangusest ja hellusest, karjatustest ja vaikusest. Kõige selle juures on siiski ka paras annus huumorit, mis aitab igasugustes olukordades elu elamisväärsemaks muuta. Neid, vaoshoitud, kuid pinna all pulbitsevaid meeleolusid olen püüdnud ka muusikasse kanda.»