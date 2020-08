Koffini esikdemo ilmus piiri taga ka CD-formaadis

«Morbid Chapel Records ja Rotten Tomb Records esitlevad uhkusega Eesti uut death metal bändi. Koffin oma demoga «Nailed Into The Coffin» näitab täpselt, kuidas vanakooli death metal kõlama peaks,» kommenteerib Morbid Chapel Recordsi eestvedaja.

«Meil on väga hea meel töötada professionaalsete labelitega, kes on pühendunud põrandaaluse metalmuusika toetamisele. Me poleks osanud paremat vastuvõttu ega koostööd oodata,« lisab Koffini vokalist Sander Vider.