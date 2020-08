Jelena Skulskaja uus raamat räägib käegakatsutavast tuumasõjaohust

Skulskaja raamat aga ei räägi minevikust, vaid pigem tulevikust: siin käib ettevalmistus tuumasõjaks kahe riigi vahel, mis meenutavad Eestit ja Venemaad. Teadlased pakuvad välja kõige fantastilisemaid projekte inimkonna päästmiseks. Ometi ei kujuta raamat endast antiutoopiat ega satiiri, vaid palju inimlikumaid nähtusi: huumor, lüürika, armastus. Sõjatandri asemel asume me hoopis teatris, kus valge saab mustaks ning must valgeks.

«Skulskaja on pälvinud mitmeid märkimisväärseid kirjandusauhindasid,» ütleb raamatu välja andnud kuulehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raid, «näiteks on ta kolmekordne kultuurkapitali preemia laureaat, Vene bookeri laureaat, rahvusvahelise Vene preemia saaja jne. Muuseas usaldas president Toomas Hendrik Ilves talle valgetähe ordeni ning kirjutas oma raamatus, et Jelena on üks neljast tema lemmik vene kirjanikust.»