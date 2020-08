Veljo Tormise jonn päästis regilaulu

Helilooja lahkus meie seast mitme aasta eest, kuid tema tähtsuse rõhutamiseks otsitakse sõnu ning reastatakse mõtteid endiselt. Põhiline sõnum on, et Tormise muusika ja tegevus oli eminentne ja me tähistame seda. Pikemad ja veenvamad selgitused on harvad. Uued põlvkonnad peavad leppima sellega, et neile öeldakse: nii see lihtsalt on! Mõnikord nad võtavad selle teadmise omaks, mõnikord mitte. Kuidas Veljo Tormisega läheb, seda veel ei tea.